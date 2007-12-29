Сьогодні полтавська міліція одержить керівника

29 грудня перший заступник міністра внутрішніх справ України Михайло КЛЮЄВ представить нового начальника Управління МВС України в Полтавській області Михайла ЦИМБАЛЮКА.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі УМВС України в Полтавській області. Як повідомлялося, днями начальник УМВС України в Полтавській області Михайло ВЕРШНЯК написав рапорт про відставку з посади.

Глава МВС Юрій ЛУЦЕНКО призначив на цю посаду колишнього начальника УМВС України в Львівській області М.ЦИМБАЛЮКА.

Учора М.ЦИМБАЛЮК подякував колективу львівської міліції за розуміння, “яке було між нами, пропрацювавши майже рік спільно”. І попросив вибачення за можливу жорсткість та вимогливість. “Не судіть, і не судимі будете”, - резюмував М.ЦИМБАЛЮК, зазначивши, що він вдячний міністру Ю.ЛУЦЕНКУ, що той дав йому можливість втілювати надалі свій досвід на Полтавщині.