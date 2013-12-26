У КМДА вважають, що підвищення цін на проїзд не вирішить усіх проблем
Підвищення вартості разової поїздки до 3 гривень у міському пасажирському транспорті не вирішить всіх проблем транспортних підприємств Києва, а лише пом'якшить фінансову ситуацію на цих підприємствах
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час громадських слухань сказав заступник директора Департаменту економіки та інвестицій КМДА Василь Яструбинський, посилаючись на розрахунки КП “Київпастранс” і київського метрополітену зокрема.
“Оце підвищення тарифів, яке ми проводимо на сьогоднішній день, не дозволить вирішити всіх проблем підприємств, а лише пом'якшить ту ситуацію, яка склалась на підприємствах. По розрахунках “Київпастрансу” і метрополітену виручка буде збільшуватись лише на 10-15 млн грн на місяць. Тобто це недостатня сума і решту витрат буде вимушений гасити, як і раніше, міський бюджет”, - сказав Яструбинський.
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Водночас він підкреслив, що все ж таки навантаження на міський бюджет буде менше. Він посилався на розрахунки вказаних підприємств по тарифу та плановим витратам у 2008 році, коли в останнє переглядались тарифи на проїзд в Києві, та у наступному 2014.
“Якщо при розрахунку тарифу у 2008 році метрополітен планував свої витрати в розмірі 921 млн грн, то на наступний рік ці витрати вже становлять 1 млрд 566 млн грн - зростання на 70%. По “Київпастрансу” аналогічно, затрати зросли на 72% - із 902 млн до 1 млрд 544 млн грн. Це пов'язано із зростанням зарплати, збільшенням витрати на паливно-енергетичні носії, зростання цін на комплектуючі”, - пояснив Яструбинський.
Він укотре заявив, що міська влада планує ввести нові тарифи на проїзд з 25 січня наступного року.