У КМДА назвали нову дату підвищення цін на проїзд

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на прес-конференції виконуючий обов'язки голови КМДА Анатолій Голубченко

За його словами, поки що він це питання особисто не розглядав, але воно “йде по своїй процедурі, виходячи з того, що голова КМДА Попов прийняв таке рішення (про необхідність переглянути тарифи на проїзд - УНІАН)”.

“25 січня це кінцева дата обговорення, і якщо буде все гладко, то це кінець процедури. Але, мабуть, з 25 січня ніхто піднімати тарифи не буде. З 1 лютого, мабуть”, - прокоментував Голубченко вчорашню інформацію в ЗМІ про нібито рішення міської влади ввести новий тариф в розмірі 3 грн за одну поїздку з 25 січня 2014 року.

Голубченко підкреслив, що наразі триває обговорення і ще передбачені громадські слухання. “А після цього буде прийматися остаточне рішення за погодженням Антимонопольного комітету, з Міністерством транспорту, тобто по процедурі”, - сказав Голубченко.

Як повідомляв УНІАН, заступник голови Київської міської державної адміністрації Михайло Костюк заявив 23 грудня, що проїзд в громадському транспорті Києва подорожчає з 1,5-2 грн до 3 грн до 25 січня 2014 року.

Наприкінці листопада голова КМДА Олександр Попов (пізніше відсторонений від посади) заявляв, що проїзд у київському транспорті подорожчає з лютого.

Нагадаємо, проїзд у громадському транспорті Києва подорожчає з 1,5-2 гривень до 3 гривень з 25 січня 2014 року.