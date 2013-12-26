Княжицького допитали у справі Чорновол

Про це сам Княжицький повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Був у міліції. Дав свідчення у справі побиття Тетяни. Чому викликали - так і не зрозумів. Вони теж. Крім Чорновол, у цій справі нікого не знаю", - написав депутат.

У той же час, за повідомленням МВС, колишній власник «ТВі» Костянтин Кагаловський стверджує, що до третього затриманого у справі про побиття журналістки Тетяни Чорновол мають стосунок народні депутати Давид Жванія та Микола Княжицький.

"Слідчими проаналізовано виступ колишнього власника телеканалу «ТВі» Костянтина Кагаловського, в якій він зазначає, що до рейдерського захоплення цього телевізійного каналу причетна особа, яка фігурує у справі з приводу побиття Тетяни Чорновол. Також Кагаловський зазначає, що до діяльності підозрюваного мають стосунок народні депутати Микола Княжицький і Давид Жванія", - сказано в повідомленні МВС.

Раніше Княжицький повідомляв, що інформація про виклик його на допит через знайомство з підозрюваними у побитті журналістки не відповідає дійсності.