Міськрада Вінниці хоче створити бізнес-інкубатор

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав мер Вінниці Володимир Гройсман на брифінгу 27 грудня.

За його словами, проект, який реалізовано у Польщі за допомогою Європейського Союзу, є надзвичайно успішним, тому що на базі бізнес-інкубатора працюють безліч фірм, створюються нові робочі місця, і саме головне – багато інноваційних ідей впроваджується в життя саме на базі цього бізнес-інкубатора.

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«Ми хочемо, щоб таке середовище було створене і в нашому місті. Спільно з нашими польськими партнерами ми подали грант на Міністерство закордонних справ. Зрозуміло, що це конкурс – ми можемо його виграти, а можемо й ні. Але хотів би підкреслити повну рішучість наших партнерів щодо реалізації цього проекту, навіть якщо ми не отримаємо державну підтримку Республіки Польща», - розповів мер Вінниці.

Він зазначив, що бізнес-інкубатор – це не лише стіни, мова йде про те, щоб, в тому числі, навчитись користуватись можливостями цього проекту.

«Зараз ми стоїмо лише на початку цього шляху – все, що стосується економіки, розвитку бізнес-клімату, якісного інвестиційного середовища в місті. Такий елемент, як бізнес-інкубатор є важливим, оскільки він має стати майданчиком де молоді люди, які мають бізнес-ідеї, зможуть, використовуючи підтримку бізнес-інкубатора, реалізувати їх у життя. Це працює у наших партнерів-колег в Польщі – сотні мільйонів було інвестовано Європейським Союзом», - сказав Гройсман.

Він додав, що зараз розглядається кілька варіантів стосовно місця для розміщення бізнес-інкубатора, в тому числі й на базі одного з навчальних закладів міста.

Довідка УНІАН. Бізнес-інкубатор — це організація, яка надає на певних умовах і на певний час спеціально обладнані приміщення та інше майно суб'єктам малого та середнього бізнесу, що розпочинають свою діяльність, з метою сприяння у набутті ними фінансової самостійності.

У польському місті Кельце на базі бізнес-інкубатора п’ять років тому було створено Келецький технологічний парк. На території парку розміщено більше 100 підприємств, засновниками більшості з яких є студенти. У парку діє пільгове оподаткування, між фірмами проводяться конкурси на найкращу ідею, переможці яких отримують допомогу в їх втіленні.