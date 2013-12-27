Захарченка виключили зі Спілки журналістів
18:36, 27 грудня 2013Суспільство
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На засіданні Київської організації Національної спілки журналістів України (НСЖУ) міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка виключили з членів Спілки
Захарченка виключили зі Спілки журналістів
Про це повідомляє Телекритика з посиланням на відповідального секретаря Київської організації НСЖУ Аллу Малієнко.
Також Малієнко нагадала, що Віталія Захарченка було прийнято до членів НСЖУ у грудні 2004 року Донецькою обласною організацією, навесні 2013-го він став на облік у Київській організації НСЖУ.
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Віталія Захарченка прийняли до НСЖУ, так як він певний час працював телеведучим у Донецькій області.
Алла Малієнко зазначила, що Захарченка виключили з НСЖУ через «часті випадки побиття журналістів та неналежне розслідування справ, що стосуються журналістської діяльності».
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