Захарченка виключили зі Спілки журналістів

Про це повідомляє Телекритика з посиланням на відповідального секретаря Київської організації НСЖУ Аллу Малієнко.

Також Малієнко нагадала, що Віталія Захарченка було прийнято до членів НСЖУ у грудні 2004 року Донецькою обласною організацією, навесні 2013-го він став на облік у Київській організації НСЖУ.

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Віталія Захарченка прийняли до НСЖУ, так як він певний час працював телеведучим у Донецькій області.

Алла Малієнко зазначила, що Захарченка виключили з НСЖУ через «часті випадки побиття журналістів та неналежне розслідування справ, що стосуються журналістської діяльності».