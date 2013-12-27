Підозрюваний Храмцов ніколи не працював у Держслужбі охорони при МВС - прес-служба
19:30, 27 грудня 2013Суспільство
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Підозрюваний у причетності до побиття журналістки Тетяни Чорновол Олександр Храмцов ніколи не працював у Держслужбі охорони при МВС України.
Про це УНІАН повідомила керівник прес-служби Департаменту ДСО МВС України Світлана Павловська.
"Даний чоловік ніколи не працював і не працює в ДСО. Просимо врахувати дану інформацію для уникнення неточності і підготовці інформаційних матеріалів", - сказала вона.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 грудня, за рішенням суду Храмцову було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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