Підозрюваний Храмцов ніколи не працював у Держслужбі охорони при МВС - прес-служба

Про це УНІАН повідомила керівник прес-служби Департаменту ДСО МВС України Світлана Павловська.

"Даний чоловік ніколи не працював і не працює в ДСО. Просимо врахувати дану інформацію для уникнення неточності і підготовці інформаційних матеріалів", - сказала вона.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 грудня, за рішенням суду Храмцову було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.