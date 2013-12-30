Обсяг реалізації промпродукції в Україні у листопаді зріс на 4,3%

Про це повідомляється на офіційному сайті Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, обсяг реалізації промислової продукції в Україні у січні-листопаді 2013 року в грошовому виразі становив 1,006 трлн грн, що на 0,16%, або на 1,631 млрд грн, більше від показника за січень-листопад 2012 року.

Обсяг реалізації промпродукції за січень-листопад 2013 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зріс лише у видобувній промисловості, водночас у переробній промисловості і в постачанні електроенергії, газу і кондиційованого повітря обсяг реалізації продемонстрував спад порівняно з торішніми показниками.

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Так, обсяг реалізації промпродукції в переробній промисловості, на яку припадає 66,8% від усього обсягу реалізації, становив 672,588 млрд грн, що на 1,49%, або на 10,055 млрд грн менше від показника за аналогічний період минулого року.

Обсяг реалізації у постачанні електроенергії, газу і кондиційованого повітря (19,4% від загального обсягу) становив 195,125 млрд грн, що на 1,56%, або на 3,041 млрд грн менше від показника за аналогічний період минулого року.

У видобувній промисловості і розробці кар'єрів (13,2% від загального обсягу) обсяг реалізації становив 118,153 млрд грн, що на 11,11%, або на 14,765 млрд грн більше від показника за аналогічний період минулого року.

Найбільший обсяг реалізованої продукції припадає на Донецьку область - 187,435 млрд грн, Дніпропетровську - 184,950 млрд грн, Запорізьку - 68,556 млрд грн, Київ - 65,576 млрд грн і Луганську область - 62,168 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, обсяг реалізації промпродукції в Україні у жовтні 2013 року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшився на 3,6% - до 94,3 млрд грн. У січні-жовтні 2013 року обсяг реалізації промпродукції в грошовому виразі становив 910,253 млрд грн, зокрема в видобувній і переробній промисловості - 905,112 млрд грн.