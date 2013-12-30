Дороги будуть оповиті туманом на Новий рік - ДАІ

Про це повідомили УНІАН у пес-службі Департаменту ДАІ МВС України.

Державтоінспекція нагадує, що під час руху в умовах недостатньої видимості потрібно бути гранично уважними та обережними, суворо дотримуватися вимог Правил дорожнього руху. «При тумані відстань до об'єкту, здається в кілька разів більше, ніж є насправді», - зазначили в ДАІ додали, що при потраплянні в смугу туману водіям необхідно максимально знизити швидкість і збільшити дистанцію до транспортних засобів, що рухаються попереду.

Крім того, ДАІ радить водіям рухатися з включеним ближнім світлом фар (чи протитуманними фарами), відмовитися від ризикованих маневрувань.