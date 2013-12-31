В «Борисполі» прикордонники виявили у японця глину з «Фукусіми»

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, система радіологічного контролю «Янтар» спрацювала на багаж пасажирів рейсу «Франкфурт – Київ». Як з'ясувалося згодом, саме на багаж громадянина Японії. У результаті поглибленого огляду особистих речей було виявлено 2 пластмасових контейнера з сумішшю глини з землею вагою 12 грамів. За показниками радіаційного фону допустимі норми перевищували приблизно вдвічі.

Громадянин Японії повідомив, що суміш в контейнерах була набрана на місці витоку радіації під час катастрофи на атомній станції «Фукусіма», й він транспортує глину до Житомирського національного агроекологічного університету.

В даний час контейнери вилучено та буде передано представникам Державного підприємства «Радон» для подальшої експертизи та утилізації.