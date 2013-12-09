На «Фукусімі» зафіксовано рекордний рівень зовнішньої радіації

Рівень радіації біля будівель, де розташовані реактори «Фукусіми-1», смертельний для людини. Про це повідомили в компанії-операторі атомної електростанції ТЕРСО, передає RT.

Небезпечний рівень радіації в 25 Зв/год був зафіксований на ділянці близько вихлопної труби реакторів №1 та №2. Це найвищий рівень радіації, який коли-небудь був зафіксований зовні радіоактивного об'єкта. Заміри були зроблені на восьми ділянках труби. За повідомленнями керівництва Tokyo Electric Power Company, радіоактивні субстанції потрапили в трубу ще в березні 2011 року. Такий рівень радіації може вбити людину за 20 хвилин, вважають експерти.

Відзначимо, що в серпні на АЕС «Фукусіма-1» виявили найбільший після аварії 2011 витік радіоактивної води з концентрацією небезпечних речовин близько 8,5 млн беккерелів на літр. Комітет з контролю над атомною енергетикою присвоїв витоку третій рівень небезпеки. Компанія-оператор не виключає потрапляння небезпечних речовин в океан. На заходи з усунення наслідків НС уряд виділив з бюджету $470 млн.

Нещодавно стало відомо, що концентрація радіоактивних речовин у грунтовій воді під японською АЕС «Фукусіма-1» досягла найвищого рівня з моменту аварії. За даними ТЕРСО, рівень радіації в пробах води, взятих з технічного колодязя, розташованого на схід від другого енергоблоку, склав 1,3 млн беккерелів на літр. Гранична норма для зливу рідини в океан - 60 тис. беккерелів.