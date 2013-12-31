В Івано-Франківську відкрили пам'ятник членам об'єднання «Руська трійця» (фото)

15:32, 31 грудня 2013
Суспільство
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В Івано-Франківську в центрі міста в сквері біля медичного університету сьогодні урочисто відкрили пам'ятник засновникам галицького літературного об'єднання «Руська трійця»

Пам’ятник

В Івано-Франківську в центрі міста у сквері біля медичного університету сьогодні урочисто відкрили пам’ятник засновникам галицького літературного об’єднання «Руська трійця».

Як передає кореспондент УНІАН, церемонію освячення пам’ятника очолив митрополит Івано-Франківський УГКЦ Володимир (Війтишин), священики УАПЦ та УПЦ КП. На урочистому віче виступили заступник міського голови Івано-Франківська Михайло Верес, заступник голови облдержадміністрації Зінаїда Болюк, ініціатор спорудження пам’ятника Богдан Гаврилів, депутати облради та інші.

Пам’ятник споруджено з ініціативи обласних організацій Національних спілок краєзнавців та письменників України, Українського товариства охорони пам’яток історії та культури з нагоди відзначення 200-літніх ювілеїв з дня народження двох із засновників літературного об’єднання І. Вагилевича та М. Шашкевича.

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Кошти на будівництво пам’ятника були зібрані в ході акції «Збудуємо методом народної будови пам’ятник «Руській трійці». Понад 20 тисяч жителів міста зібрали на пам’ятник 180 тис. гривень.

Довідка УНІАН. «Руська трійця» (1833-1837 рр.) - галицьке літературне об’єднання, очолюване М.Шашкевичем, Я.Головацьким та І.Вагилевичем, що з кінця 1820-х років розпочало на Західних українських землях національно-культурне відродження.

Члени «Руської трійці» «ходили в народ», записували народні пісні, оповіді, приказки та вислови. Об’єднання видавало альманах «Русалка Дністровая», що, замість язичія, впроваджував в Галичині живу народну мову, розпочавши там нову українську літературу. Навколо трійці об'єднувалася молодь, що прагнула працювати для добра свого народу.

«Руська трійця» припинила свою діяльність 1843 р. після смерті М.Шашкевича.

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