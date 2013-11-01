У Кременчуці відкрили пам'ятник "великому комбінатору" Остапу Бендеру (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, пам'ятник встановлено в центрі міста біля торгового комплексу «Галактика» на вулиці Леніна.

Як розповів скульптор Ельданіз Гурбінов, над виготовленням скульптури він працював близько 2 місяців.

“Це другий мій Бендер. Першого свого Остапа Бендера я виготовив для Харкова. Зараз він стоїть біля ресторану «Ріо Де Жанейро». Після його виготовлення мені несподівано подарували путівку до Ріо. Це була моя мрія. Потім я привіз звідти горіх і тепер замурував у стілець вашого пам'ятника. Для того щоб мрії здійснювалися, необхідно посидіти на стільці», - сказав Гурбінов.

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Пам'ятник Бендеру встановлено на тлі вікон торгового центру, обклеєних цитатами і афоризмами Ільфа і Петрова: «Я шаную кримінальний кодекс», «Скоро тільки кішки народжуються», «Командувати парадом буду я», «Не робіть з їжі культу», «По чому опіум для народу» та ін.