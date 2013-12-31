Тимошенко назвала Євромайдан здобутком десятиліття

«Для кожного з нас ці свята найулюбленіші, бо в ці дні, як у дитинстві, ми чекаємо на диво та щасливі події!» - йдеться в привітанні, яке є у розпорядженні УНІАН.

Тимошенко відзначила, що говорячи про підсумки, то не можна не говорити про невдачі.

«Непідписання Угоди про Асоціацію з ЄС є провалом року, гальмом на шляху приєднання України до європейської родини. Але я вірю, що ця одвічна мрія мільйонів українців дуже скоро здійсниться, як і мрія про демократичну владу з людяним обличчям та моральними вчинками», зазначається в привітанні.

Лідер «Батьківщини» вважає здобутком року та останнього десятиліття Євромайдан, який, на її переконання, «повернув українцям віру у власні сили, об'єднав гідних та патріотичних людей, які захищають майбутнє своїх дітей та власної країни, зробив Україну впізнаваною, а українців - нацією, якою захоплюються в світі».

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Лідер «Батьківщини» визначила бажання «відсвяткувати Новий рік з людьми, які боронять нашу незалежність та захищають демократію і європейські цінності на мирних барикадах Євромайдану, де народилася нова еліта країни», - і висловила переконання, що «разом з вами ми ще заспіваємо Гімн на нашому переможному Майдані!»

Вона також побажала, щоб «новий рік приніс не лише випробування, а й багаточисельні перемоги» і попросила «розпочинати новий 2014 рік тільки з вірою, з розумінням того, що він буде переможним!»

«Україна і українці заслуговують на кращу долю і в наступному році всім нам обов’язково пощастить. Знаю, що 2014 рік стане роком початку очищення країни від диктатури та свавільної влади, стане роком вільних українців!», зазначено у привітанні.