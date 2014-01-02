Спецзагін ДАІ у січні відпрацює Київ і область

Про це йдеться в наказі МВС України від 30.12.2013 № 2154, повідомляє прес-служба ДАІ.

Заходи проводяться для активізації профілактичної роботи, спрямованої на запобігання аварійності, зниження тяжкості наслідків дорожньо-транспортних пригод та протидії протиправним проявам, пов’язаним з використанням транспортних засобів тощо.

Нагадаємо, раніше опозиційні політики звинувачували ДАІ в незаконному зборі інформації про учасників Євромайдану.