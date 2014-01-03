Польща в 2013 році дозволила залишитися в країні довше року ще 4 тисячам українців
Польська влада в 2013 році дозволила залишитися в країні більше, ніж на рік ще близько чотирьом тисячам українців, що збільшило кількість таких резидентів з України в Польщі до майже 38 тис.
Про це свідчать попередні дані польської Адміністрації у справах іноземців (UDSC), які має у своєму розпорядженні УНІАН.
Кількість дозволів, якими володіли на перебування у Польщі українці, в 2013 році зросла на понад 10% після більш як 15% росту роком раніше.
Наприкінці минулого року близько 20 тис. громадян України мали дозвіл на постійне місце проживання у Польщі, що на 2,5 тис. більше, ніж на кінець 2012 року.
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Тимчасові дозволи, котрі видаються максимум на 2 роки, мали 17 тис. українців, що на понад 1 тис. більше, ніж роком раніше.
Близько 150 українців, або майже втричі більше, ніж роком раніше, мали дозвіл на перебування в рамках процедури для тих, кому відмовили надати статус біженця: вони мають право бути в країні, але не є офіційно визнаними біженцями.
Статус біженця мав лише 1 українець.
За даними UDSC, українці, як і раніше, мали найбільше дозволів на легальне перебування у Польщі серед усіх іноземців, котрим видано на кінець минулого року 121 тис. дозволів.
У трійку лідерів увійшли також громадяни В'єтнаму (11% усіх дозволів) та Росії (10%).
У Польщі на кінець року також проживали близько 60 тис. громадян інших держав Європейського Союзу, котрі офіційно зареєстрували своє перебування на польській території.
Довідка УНІАН. 38-мільйонна Польща, котра входить в Європейський Союз та Шенгенську зону, є найбільшим безпосереднім західним сусідом 46-мільйонної України. Українці традиційно займають перше місце серед усіх іноземців, котрі живуть, працюють та навчаються у Польщі.