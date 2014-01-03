Помер відомий кінорежисер, народний артист України Григорій Кохан

Помер український кінорежисер, сценарист, народний артист України Григорій Кохан.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі уряду.

В зв’язку зі смертю видатного режисера прем’єр-міністр Микола Азаров висловив співчуття першому заступникові міністра культури Тимофію Кохану у зв’язку зі смертю його батька.

«Творчість Кохана Григорія Романовича стала гідним внеском у розвиток національної культури. Викликають повагу його досягнення у педагогічній діяльності з підготовки та виховання молодих кіномитців України. Світла пам'ять про його добрі справи назавжди залишиться у серцях нащадків. Висловлюю щирі співчуття Вам і Вашій родині», - йдеться у співчутті Азарова.

Читайте також: Помер актор - зірка "Принца з Беверлі-Хіллз"

***Григорій Кохан народився 1931 року в с. Бортків поблизу Золочева на Львівщині.

Кохан - постановник фільмів «Народжена революцією», «Циганка Аза», «Ярослав Мудрий», «Стамбульський транзит». Автор кінострічки про УПА «Страчені світанки» та інших.

Лауреат Державної премії СРСР (1978). Лауреат Державної премії України імені Олександра Довженка (2011 р.) — за видатний внесок у розвиток українського кіномистецтва.