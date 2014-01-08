У Миколаєві рятувальники діставали хлопчика, який застряг у бідоні (фото, відео)
11:51, 08 січня 2014Суспільство
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У Миколаєві рятувальники визволили дитину, яка застрягла у бідоні
Рятувальники дістали хлопчика / Фото: ДСНС
Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, подія сталася вчора, 7 січня, по вул. 1-ша Лінія.
Як з’ясувалося, батьки намагалися дістати дитину самотужки, але спроби виявилися марними, тож вони звернулись до Служби порятунку «101».
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Рятувальники за допомогою спецінструменту розрізали бідон і визволили дитину. Маленький хлопчик не зазнав жодних травм, запевнили в ДСНС.
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