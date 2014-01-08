У Миколаєві рятувальники діставали хлопчика, який застряг у бідоні (фото, відео)

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, подія сталася вчора, 7 січня, по вул. 1-ша Лінія.

Як з’ясувалося, батьки намагалися дістати дитину самотужки, але спроби виявилися марними, тож вони звернулись до Служби порятунку «101».

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Рятувальники за допомогою спецінструменту розрізали бідон і визволили дитину. Маленький хлопчик не зазнав жодних травм, запевнили в ДСНС.