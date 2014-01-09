В Одесі активісти Євромайдану організували вертеп (відео)

Як передає кореспондент УНІАН, на Приморському бульварі, біля пам`ятника Дюку, зібралося понад 100 осіб. Вони співали колядки і дивилися вертеп, який показували представники Української греко-католицької церкви.

Активісти також пригощали всіх, хто прийшов гарячим чаєм і калачами. У паралельному режимі поруч з пам`ятником тривав запис бажаючих відправитися в Київ для участі в мирних акціях протесту.

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Як повідомила УНІАН представник прес-служби «Євромайдан-Одеса» Олена Балаба, сьогодні юристи звернулися до міліції з офіційною заявою про спалення прапора Євросоюзу і погрози активістам, що мали місце вчора під час святкування Різдва.

Як повідомляв УНІАН, 7 січня в Одесі біля пам`ятника Дюку невідомі спалили прапор Європейського Союзу на очах у активістів місцевого Майдану, які святкували Різдво. У прес-службі «Євромайдан-Одеса» також повідомили, що водій машини погрожував активістам пістолетом.