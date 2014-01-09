В Україні спростилася процедура реєстрації друкованих ЗМІ

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної реєстраційної служби України.

Як зазначили в Укрдержреєстрі, процедура реєстрації спростилася з 8 січня, коли вступили в силу доповнення до правил реєстрації друкованих ЗМІ.

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Так, згідно з відповідним наказом Міністерства юстиції, зменшується перелік документів, що подається для державної реєстрації друкованих ЗМІ (відтепер виписка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) на засновника вже не подається, а також скасовується вимога щодо нотаріального засвідчення копії Статуту (положення) засновника).

Ці зміни спрощують процедуру державної реєстрації друкованих засобів масової інформації, підкреслили в Укрдержреєстрі.

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Крім того, конкретизовано об'єм інформації, яка зазначається щодо пов’язаних осіб у реєстраційній заяві.

Так, якщо пов’язаною особою є юридична особа, засновник наводить її повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи.

Якщо ж пов’язаною особою є фізична особа, зокрема: чоловік, дружина, діти та батьки, мачуха та вітчим, рідні брати, сестри та їхні діти, чоловіки (дружини), спільно з якими засновник здійснює контроль за друкованим засобом масової інформації, засновник зазначає прізвище, ім’я, по-батькові цієї особи, реєстраційний номер її облікової картки платника податків (за наявності), зазначили в Укрдержреєстрі.

Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган, зазначаються серія та номер паспорта.

При цьому в Укрдержреєстрі нагадали, що Законом «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості відносин власності стосовно засобів масової інформації», який набув чинності 28 липня 2013 року, було внесено зміни до Закону «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», зокрема, введено поняття «пов'язані особи». Однак об'єм інформації, яка має зазначатися щодо пов'язаних осіб, визначено не було.