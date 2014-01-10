Сьогодні українців очікують магнітні бурі (відео)

Через потужний спалах на Сонці, що відбувся днями на українців чекають магнітні бурі. Їх уплив буде відчуватися протягом цієї ночі та ранку п'ятниці, повідомляє ТСН.

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Астрономи переконують, що жодних серйозних загроз людям це не принесе. "Наслідки бурі не будуть великими страхіттями. У полярних районах – полярне сяйво. Сильних ефектів зв'язку в польотах літаків неможна очікувати, буря не дуже сильна", - пояснив фахівець із питань сонячної активності Всеволод Лозицький.

А от лікарі попереджають, що у метеочутливих людей може погіршитися самопочуття. "Це може бути підвищення або зниження тиску. Це може бути загострення тих чи інших хронічних захворювань. Також виникають психоемоційні реакції, є дуже багато метеочутливих людей, які реагують тільки на коментар про магнітні бурі", - розповів президент українського медичного клубу лікар Іван Сорока.

Раніше повідомлялося, що на Сонці стався потужний спалах і відправив на Землю магнітну бурю.