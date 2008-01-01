Ліверпуль і Ставангер стали культурними столицями Європи-2008

Англійське місто Ліверпуль та норвезьке Ставангер стали культурними столицями Європи 2008 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, Ліверпуль та Ставангер переймають це звання від Люксембургу та румунського Сібіу, які були культурними столицями ЄС в 2007 році.

Ліверпуль розпочне свої культурні заходи 12 січня спектаклем “Ліверпуль музичний” за участю одного з учасників Beatles Рінго СТАРРА та учасника групи Eurythmic Дейва СТЮАРТА.

Ставангер також проведе інавгурацію своєї культурної програми 12 січня, в ході якої кожний муніципалітет представить свою програму за чотирма темами: Ритми, Світ і Колір, Світло і Природа.