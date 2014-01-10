Азаров: ціна на газ у 2014 році буде стабільною

"Підкреслюю, що для промисловості ціна на газ буде поетапно знижуватися раз в квартал, і вийде на цю ціну ($ 268,5 за 1 тис. куб. м - УНІАН) в кінці року. Пов'язана ця поетапність, насамперед, з тим, що в 2013 р. ми купували дуже дорогий газ, закачували його в сховища, щоб пережити зиму, і зараз цей дорогий газ буде змішуватися з дешевим і з його реалізацією ціна буде знижуватися ", - написав прем'єр на своїй сторінці в Facebook.

На тему: Нафтогаз і Газпром затвердили зниження ціни на газ до $268,5 на перший квартал

За його словами, зараз регулятори перераховують тарифи, пов'язані зі зміною вартості газу, що входить до складу тарифу на тепло, гарячу воду і т.д.

"Там же, де такі тарифи визначаються самостійно, як правило, це невеликі міста і населені пункти, то дано відповідні рекомендації місцевим органам влади. Мій прогноз щодо ціни на газ на 2014 р. такий: ціна на газ буде стабільною для нас!", - зазначив Азаров.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня 2013 р. під час зустрічі президентів України і Росії Віктора Януковича і Володимира Путіна в Москві в рамках засідання українсько-російської міждержавної комісії було досягнуто домовленість, що Росія знизить ціну газу для України до 268,5 доларів за тисячу кубометрів із 400 доларів за тисячу кубометрів (середньорічна ціна на російський газ у 2013 році).

До цього Україна довго й безуспішно вела переговори з Росією про перегляд умов контракту. Нагадаємо, що згідно з контрактом, підписаним НАК «Нафтогаз України» з «Газпромом» 19 січня 2009 року, ціна газу для України (з урахуванням знижки в 100 доларів за 1 тис. кубометрів за Харківською угодою 2010 року) становила в першому кварталі 2013 року близько 406 доларів за тисячу кубометрів і була найвищою в Європі, а середньорічна ціна за 2013 рік – близько 400 дол. за тис. кубометрів