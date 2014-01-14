Пабат: Я став абсолютно інакше ставитися до життя

Про це він розповів в інтерв'ю газеті Сегодня.

Так, Пабат повідомив, що за рік прослухав близько 700 аудіокниг.

"Особливо сподобалася «12 стільців» у прочитанні Андрія Миронова - це цілий театр перед мікрофоном", - сказав депутат.

Також він розповів, як змінилося його життя після втрати зору.

«Найгірше - те, що я не бачу, як ростуть мої діти ... 2 лютого (день, коли Пабат отримав травму - ред.) для мене - другий день народження і відродження. Почуваюся, як птах Фенікс, який відроджується з попелу ... За цей рік я дуже змінився. Раніше я робив вигляд, що не помічаю якихось речей, хоча бачив якусь проблему. А зараз я нічого не бачу, але намагаюся розібратися в кожній проблемі до кінця і хоч якось допомогти людині. Я став добрішим, уважнішим до інших, став абсолютно по-іншому ставитися до життя. Ціную кожну прожиту секунду. Я 11 місяців і 11 днів живу в пітьмі. Але якщо я залишився живий - значить, це комусь потрібно! Тому не падаю духом. І сподіваюся на диво!» - каже Олександр.

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Він стверджує, що хоче створити спільноту сліпих в Україні.

«Є люди, які сліпі з народження. Їм дуже важко жити. На світлофорах немає навіть звукового сигналу для переходу дороги на зелене світло! Ще важче таким незрячим, як я! Які бачили всі фарби життя і після травми занурилися в непроглядну пітьму. Таким людям важко навіть купити паличку для сліпого за ціною 120-170 гривень або просто вийти в магазин. Я хочу створити суспільство незрячих в Україні і допомагати саме таким людям повернути зір. Зараз створюю базу даних, де буде список потрібних лікарів, клінік, нових технологій лікування, програм, які дозволяють незрячому читати електронну пошту, інтернет-сайти. Думаю, такий інтернет-портал я презентую до початку літа. Знаєте, для когось професійне свято - День юриста або льотчика, а для мене за останній рік професійним святом став День інваліда », - говорить Пабат.