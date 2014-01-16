На порядку денному Ради стоїть єдине питання - бюджет-2014

Це законопроект про державний бюджет України на 2014 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, планується, що з цього питання доповідатимуть голова парламентського комітету з питань бюджету Євгеній Гєллєр та перший заступник міністра фінансів Анатолій Мярковський.

Нагадаємо, сьогодні вночі бюджетний комітет парламенту схвалив законопроект бюджету 23 голосами "за" при 9 "проти".