На порядку денному Ради стоїть єдине питання - бюджет-2014
09:52, 16 січня 2014Суспільство
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У сьогоднішньому порядку денному засідання Верховної Ради України передбачено розгляд лише одного питання
Це законопроект про державний бюджет України на 2014 рік.
Як передає кореспондент УНІАН, планується, що з цього питання доповідатимуть голова парламентського комітету з питань бюджету Євгеній Гєллєр та перший заступник міністра фінансів Анатолій Мярковський.
Нагадаємо, сьогодні вночі бюджетний комітет парламенту схвалив законопроект бюджету 23 голосами "за" при 9 "проти".
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