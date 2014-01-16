Рада скасувала ПДВ на імпорт газу

Ухвалення закону відбувалося шляхом підняття рук.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, документ розроблено на виконання доручення Президента України від 27 грудня 2013 року.

Також у документі наголошується, що ПДВ на імпорт газу запроваджується з 1 січня 2014 року.

На тему: Уряд схвалив скасування ПДВ на імпорт газу - міністр

Як раніше повідомляв УНІАН, 9 січня Кабінет міністрів України схвалив законопроект про скасування стягнення ПДВ при імпорті природного газу.

Україна з 1 січня 2014 року відновила стягнення податку на додану вартість з операцій із ввезення на свою територію природного газу (набув чинності закон №713-VII від 19 грудня 2013 року "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо ставок окремих податків". Цим законом з 2014 року скасовується п. 14 ст. 197 Податкового кодексу, яким операції з ввезення на територію України природного газу звільнялися від ПДВ).