Власенку дозволили провідувати матір

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином суд частково задовольнив клопотання Власенка.

У коментарі журналістам у перерві судового засідання Власенко вкотре заявив, що суд не дослуховується до аргументів і пояснень, які надають він та його адвокат Ганна Боряк.

Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура обвинувачує Власенка у вчиненні злочину за ч. 1 та ч. 2 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) і ч. 1 ст. 126 (побої та мордування) Кримінального кодексу України, стосовно колишньої дружини Наталії Окунської.

На тему: Власенка підозрюють у незаконному позбавленні волі чи викраденні людини

12 листопада 2013 року Печерський райсуд обрав Власенку запобіжний захід у вигляді застави в сумі 22 тис. 940 грн. За рішенням суду Власенко зобов’язаний впродовж двох місяців щопонеділка і щочетверга з 9.00 до 11.00 прибувати до Головного слідчого управління Генпрокуратури та відмічатися.

Також суд зобов’язав Власенка з метою запобігання ухилення від співпраці зі слідством здати слідчому Генпрокуратури на зберігання свій закордонний паспорт та інші документи, які можуть надати йому змогу виїхати за кордон. Суд заборонив Власенку залишати територію Києва, за винятком виїзду до Харкова для виконання ним функцій захисника Тимошенко.

Сам Власенко заявляє, що ніколи не застосовував сили проти Окунської. Він називає обвинувачення абсурдними і вважає, що кримінальне переслідування - це спроба позбавити Тимошенко права на повноцінний захист.