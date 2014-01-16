У бюджеті-2014 збільшені видатки та дефіцит - ЗМІ

Як повідомляє ТСН, доходи держбюджету, у порівнянні із проектом фінансового документу на минулий рік, зросли на 31 млрд грн. А видатки збільшились аж на 60 мільярдів.

Дефіцит державного бюджету становить 4,3% валового внутрішнього продукту, а от минулого року він був менший - 3,2% ВВП.

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Утім, досі Кабмін не оприлюднив ані прогнозного рівня інфляції, ані курсу гривні.

Також невідомо, яка ціна на імпортний газ закладена в проекті бюджету.

Нагадаємо, що 16 січня Рада блискавично під бійки і крики ухвалила бюджет, а також ще низку скандальних законів.