У Луганській області знищать усіх диких кабанів через АЧС

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено на сьогоднішній нараді в Луганській облдержадміністрації з питань вжиття заходів щодо ліквідації і недопущення занесення збудника африканської чуми свиней на територію області.

Зокрема, на території Біловодського району було зареєстровано ще один випадок захворювання дикого кабана на африканську чуму свиней. У зв'язку з цим ветеринарна служба регіону також рекомендує знищувати бродячих кішок і собак, які перебувають за межами населених пунктів у лісових і степових масивах. За словами начальника Головного управління ветеринарної медицини в Луганській області Миколи Мартиненка, відстріл диких тварин лише в прикордонних районах може призвести до подальшого поширення вірусу АЧС углиб області.

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У свою чергу, начальник Луганського обласного управління лісового і мисливського господарства Олексій Приходько повідомив, що відомству не вистачає коштів, зокрема, потрібна допомога в забезпеченні пально-мастильними матеріалами і набоями. Він також додав, що для відстрілу необхідно більше людей, оскільки не всі мисливці мають необхідні навички для відстрілу диких кабанів.

Також у зв'язку із збільшенням випадків загибелі тварин від африканської чуми свиней на території Ростовської області, яка безпосередньо межує з Луганською, фахівці Луганської митниці Міндоходів посилили захисні заходи щодо запобігання зараженню худоби в регіоні. За словами начальника Луганської митниці Міндоходів Юрія Арєфьєва, всі дії координуються з Луганським прикордонним загоном і Донецькою регіональною службою державного ветеринарно-санітарного контролю і нагляду на державному кордоні і транспорті.

Зокрема, він розповів, що всі пункти пропуску області обладнані дезинфікуючими килимками і бар'єрами. При в'їзді в пункти пропуску для автомобільного сполучення встановлено застережливі інформаційні стенди. Продукти тваринного походження та інші підконтрольні товари, які можуть бути заражені АЧС, вилучаються.

Як повідомляв УНІАН, з 17 січня Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду (Россільгоспнагляд) запровадила тимчасове обмеження на поставку живих свиней і продукції свинарства з території Луганської області через загрозу поширення АЧС, а також посилила контроль над ввезенням на російську територію тваринницької продукції в ручній поклажі і багажу.

6 січня вірус африканської чуми свиней було виявлено в Станично-Луганському районі Луганської області на кордоні з Росією. Вірус було діагностовано в туші дикого кабана. В результаті моніторингового відстрілу диких тварин було виявлено свиноматку з позитивним результатом на наявність вірусу АЧС.

Луганська облдержадміністрація заявила про наміри посилити захисні заходи щодо запобігання зараженню худоби АЧС у регіоні зважаючи на виявлення випадків загибелі тварин від АЧС на прикордонних територіях Ростовської області (Росія).

До цього спалах АЧС в Україні стався в 2012 році в Запорізькій області.