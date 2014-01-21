Завтра по всій Україні очікуються опади

Про це повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі.

Температура вночі коливатиметься від 8° до 3° морозу, вдень близько 0°. У Криму йтиме дощ, місцями сильний, температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°.

На решті території йтиме сніг, у центральних, а вдень у східних областях місцями сильний сніг, хуртовини (вдень у західних та північних областях невеликий сніг). Температура вночі 8-13° морозу, на півночі Лівобережжя до 18°, вдень 5-10° морозу.

На Закарпатті очікується невеликий мокрий сніг та дощ, температура протягом доби 0-5° тепла.

На дорогах країни ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, в Україні, крім північних та західних областей, місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві та області буде хмарно. Вночі йтиме помірний, а вдень невеликий сніг. Температура на Київщині вночі 8-13°, вдень 5-10° морозу. У м. Києві температура вночі 10-12°, вдень 7-9° морозу.