Справу про смерть В’ячеслава Чорновола закрито

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на його сина Тараса Чорновола.

За його словами, 21 січня під час засідання суду головуючий судя Воловик задовольнив клопотання обвинуваченого у цій справі водія Володимира Куделі, який був за кермом КамАЗа та головним фігурантом у справі про загибель Чорновола, визнавши аварію нещасним випадком.

"Потім було ухвалено рішення, що оскільки це не вбивство на замовлення і не політичне вбивство, а лише аварія, то термін дії для покарання за цією справою складає 10 років і оскільки він вже минув, справу було закрито", - заявив Чорновіл.

За його словами, родина загиблого лідера РУХу має тиждень на подання апеляції.

Як відомо, В'ячеслав Чорновіл загинув внаслідок автокатастрофи на трасі "Бориспіль - Золотоноша" 25 березня 1999 року.

Представники НРУ із самого початку називали загибель свого лідера політичним вбивством, проте незабаром кримінальну справу про загибель Чорновола було припинено.

У ніч на 2 червня 2011 року ГПУ ексгумувала тіло Чорновола, після чого справу було направлено на дорозслідування.

У вересні 2013 року екс-депутат Григорій Омельченко підтвердив в суді факт існування касети з інформацією про планування співробітниками МВС вбивства екс-лідера Народного Руху В'ячеслава Чорновола.