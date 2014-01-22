У п'яти областях негода знеструмила 478 населених пунктів

В Одеській області (Південне і 4 райони) і в Криму (Керч і 9 районів) в результаті поривчастого вітру, налипання мокрого снігу та обледеніння проводів частково пошкоджено лінії електропередач.

Створені робочі групи з уточнення наслідків та збитків. До аварійно-відновлювальних робіт та відновлення електропостачання населених пунктів залучено підрозділи ДСНС областей, комунальні служби районів та бригади обленерго.

Ситуація знаходиться на контролі оперативних груп Головних управлінь ДСНС в областях.