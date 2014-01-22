У п'яти областях негода знеструмила 478 населених пунктів
09:59, 22 січня 2014Суспільство
0 0
Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій в Херсонській області знеструмлено 130 населених пунктів, в Одеській - 126, у Миколаївській - 120, в Криму - 91, у Львівській - 11.
Люди на засніженій дорозі під час снігопаду
В Одеській області (Південне і 4 райони) і в Криму (Керч і 9 районів) в результаті поривчастого вітру, налипання мокрого снігу та обледеніння проводів частково пошкоджено лінії електропередач.
Створені робочі групи з уточнення наслідків та збитків. До аварійно-відновлювальних робіт та відновлення електропостачання населених пунктів залучено підрозділи ДСНС областей, комунальні служби районів та бригади обленерго.
Ситуація знаходиться на контролі оперативних груп Головних управлінь ДСНС в областях.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter