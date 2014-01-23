Морози в Україні посиляться до 20 градусів

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 24 січня температура повітря вночі становитиме 16-21° морозу, вдень 10-15° морозу; в Криму та на півдні Одещини вночі 6-11°, вдень 2-7° морозу (на Південному узбережжі Криму вночі близько 0°, вдень 0-5° тепла); на Закарпатті вночі 4-9° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

В окремих районах південної частини та Прикарпаття утримається ожеледь; на дорогах країни, крім Криму, ожеледиця.

Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с.

У Київській області завтра без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-21° морозу, вдень 10-15°.

У столиці без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18° морозу, вдень 11-13°.