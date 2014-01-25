Завтра в Україні утримається холодна погода

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, на півночі Лівобережжя та місцями у східних областях вночі очікується 23-28°, вдень 13-18° морозу; на Прикарпатті та в південних областях вночі 11-16°, вдень 4-9° морозу; на Закарпатті та в Криму вночі 3-8° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла (на Південному узбережжі Криму протягом доби 0-5° тепла).

У західних та більшості південних областей сніг, у Криму сніг з дощем, на Одещині, вночі і в Карпатському регіоні місцями сильний сніг, хуртовини, вдень на крайньому півдні країни в окремих районах ожеледь, у Криму місцями налипання мокрого снігу; на решті території без опадів.

Вітер східний та північно-східний, 7-12 м/с; в південній частині, вночі і місцями в західних областях пориви 17-22 м/с, в Криму та Приазов`ї вдень подекуди 25 м/с. На дорогах країни ожеледиця.

У Київській області у неділю температура вночі 17-22°, вдень 9-14° морозу. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 7-10 м/с.

У Києві температура вночі 18-20°, вдень 11-13° морозу. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 7-10 м/с.