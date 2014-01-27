Синоптики розповіли, коли в Україну прийде потепління

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда.

«Ми очікуємо потепління... 28 січня, але починаючи з 29 і до 1 лютого температура в більшості регіонів знову знизиться і становитиме 20-25 градусів морозу в нічні години, а на сході і північному сході - 26-30 градусів», - сказав Кульбіда.

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За його словами, 27-30 січня найскладніші погодні умови складуться в південних регіонах України, а також у Кіровоградській, Дніпропетровській і Донецькій областях, де очікуються сильні снігопади, посилення ожеледі та пориви вітру. «Цей комплекс небезпечних природних явищ істотно ускладнюватиме умови життєзабезпечення, включаючи рух транспорту та енергозабезпечення населених пунктів», - сказав синоптик.

Кульбіда також повідомив, що поліпшення погоди очікується 1 лютого, а підвищення температури повітря - з 2 лютого. При цьому він зазначив, що потепління почнеться з західних і північно-західних областей, тоді як на сході країни ще зберігатимуться низькі температури.