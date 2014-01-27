У Мукачеві на вулиці Грушевського застрелили бізнесмена з Росії

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у секторі зв’язків із громадськістю УМВСУ в Закарпатській області.

Як йдеться в повідомленні, перед обідом 27 січня в чергову частину Мукачівського міськвідділу міліції надійшла інформація про те, що в приватному будинку на вулиці Грушевського в Мукачеві виявлено труп чоловіка.

На місце пригоди, за даними СГЗ, прибула слідчо-оперативна група.

Потерпілим виявився 44-літній громадянин Російської Федерації, який останнім часом проживав у Мукачеві й займався бізнесом. Застрелили чоловіка в будинку, який він винаймав. Експерти виявили на тілі вбитого два вогнепальні поранення в область голови й живота.

На момент вбивства у сусідній кімнаті будинку перебувала 5-літня донька бізнесмена.

За попередніми даними, до будинку зайшли невідомі, після чого було здійснено два постріли. Ймовірно, вбивство трапилось ще напередодні, тобто 26 січня, у період з 14.30 до 15.30 годин.

Наразі, за даними СГЗ УМВСУ в Закарпатській області, відомості про дану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство».

Наразі правоохоронці відпрацьовують всі можливі версії вбивства та звертаються до всіх можливих свідків даної події повідомити міліції інформацію.