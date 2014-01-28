У київському СІЗО повісився російський підприємець

Російський підприємець Микола Кравченко 24 січня вкоротив собі віку в Лук'янівському СІЗО. За даними співрозмовників "Ъ" в Державній пенітенціарній службі, рано вранці він скрутив петлю з простирадла, закріпив її кінець за віконну ґратку і повісився, попередньо зв'язавши себе ноги. Єдиний його співкамерник спав і нічого підозрілого не помітив. У записці, яку залишив Микола Кравченко, він попросив у його смерті нікого не звинувачувати", повідомляє КоммерсантЪ-Украина.

У МВС РФ його вважали лідером кримінального світу Новгородської області. Микола Кравченко розшукувався правоохоронними органами Росії за підозрою у вбивстві і вимаганні. Оскільки українська сторона прийняла рішення про екстрадицію Миколи Кравченка в РФ, за словами його адвоката, самогубство могло бути викликано небажанням підприємця повертатися в Росію, де з ним нібито могли розправитися з політичних мотивів.

Правоохоронні органи РФ розшукували Миколи Кравченка за звинуваченням в організації вбивства новгородського кримінального авторитета Олега Журавльова в 1996 році і вимагання, що заподіяло збитків на суму близько 47 млн руб. (приблизно 12 млн грн).

Читайте такожЗасуджений за зґвалтування і вбивство повісився на телевізійному кабеліВ Україні Кравченко двічі подавав прохання про надання йому статусу біженця (перший - ще до арешту), стверджуючи, що в Росії його переслідують з політичних мотивів, однак обидва рази отримав відмову.

За фактом події Шевченківське РВВС Києва відкрило кримінальне провадження за ст 115 Кримінального кодексу ("умисне вбивство"). "Потрібно перевірити всі обставини смерті",- пояснили в міліції.