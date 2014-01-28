В Україні знеструмлено майже 300 населених пунктів

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, у Криму без електропостачання залишаються 78 н.п., у Миколаївській області - 94 н.п., в Одеській – 65 н.п., у Херсонській – 46 н.п., у Дніпропетровській – 7 н.п., в Івано-Франківській – 3 н.п. та у Кіровоградській – 1 н.п.

До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.