В Україні знеструмлено майже 300 населених пунктів
09:33, 28 січня 2014Суспільство
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Станом на 7.00 в Криму та шести областях України через негоду знеструмлено 294 населені пункти
В Україні знеструмлено 294 н.п.
Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, у Криму без електропостачання залишаються 78 н.п., у Миколаївській області - 94 н.п., в Одеській – 65 н.п., у Херсонській – 46 н.п., у Дніпропетровській – 7 н.п., в Івано-Франківській – 3 н.п. та у Кіровоградській – 1 н.п.
До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.
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