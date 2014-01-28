У Краматорську повісився депутат від ПР

Про це повідомляють "Новости Краматорська" з посиланням на достовірні джерела. Пізніше цю інформацію підтвердили в міськвідділі міліції.

Тіло Палагути було виявлено близько 12:00 в його кабінеті, передсмертної записки він не залишив. Наразі факт смерті внесений до єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 КК, ведеться досудова перевірка.

За неофіційною інформацією видання, останнім часом правоохоронні органи займалися перевіркою підприємства. Центром їх інтересів було встановлення ІТП (індивідуальних теплових пунктів), для закупівлі яких місто взяло багатомільйонний кредит.

КП "Міст" є співзасновником СП "Краматорськтеплоенерго" і володіє частиною виробничих потужностей ПЕК. Крім того, підприємство володіє муніципальними гуртожитками і льодовою ареною.

Сам Палагута, крім того, що очолював підприємство, був депутатом міськради від Партії регіонів, був членом постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва.