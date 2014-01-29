Завтра в Україні очікуються 30-градусні морози

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, зокрема, у південній частині та на Донеччині збережуться складні погодні умови: сніг (вночі місцями сильний), пориви східного вітру 17-22 м/с, місцями 25-30 м/с, сильні хуртовини, снігові замети; на півдні Криму мокрий сніг (вночі сильний), подекуди налипання мокрого снігу, ожеледь.

Читайте такожУ найближчі три дні погода істотно погіршитьсяНа решті території мінлива хмарність, без опадів, лише на заході невеликий сніг; вітер південно-східний 7-12 м/с, у центральних та східних областях пориви 15-20 м/с. На дорогах країни ожеледиця.

Температура вночі 22-27°, вдень 13-18° морозу; у східних та Сумській області вночі 28-33°, вдень 20-25° морозу; у західних та південних областях вночі 14-19°, вдень 10-15° морозу; в Криму вночі 7-12°, вдень 5-10° морозу; на Закарпатті та півдні Криму вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°.

Читайте такожГідрометцентр попереджає про ускладнення погодних умов 28-30 січня У Києві та Київській області очікується холодна без опадів погода. Температура вночі по області 22-27°, вдень 13-18° морозу; у Києві вночі 22-24°, вдень 15-17° морозу. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 7-12 м/с.