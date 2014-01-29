ДАІ попереджає про проблеми на трасі «Львів - Радехів - Луцьк»

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.

«У зв’язку зі значним погіршенням погодних умов, сильними снігопадами, станом на 16.00 тимчасово обмежено рух вантажного та пасажирського транспорту на автомобільній дорозі державного значення Н-17 «Львів–Радехів-Луцьк», - йдеться в повідомленні.

ДАІ радить водіям зважати на тимчасові обмеження та уважно стежити за повідомленнями щодо стану проїзду дорогами області.

За даними прес-служби, на місці працюють співробітники Державтоінспекції, які здійснюють розпорядчо-регулювальні дії, а також допомагають водіям, яких негода застала у дорозі.

За прогнозами синоптиків, на території Львівщини очікується подальше ускладнення погодних умов – снігові замети та хуртовини, тому ДАІ закликає водіїв тимчасово утриматися від поїздок та перечекати негоду у безпечному місці.