У Криму оголосили НС через шквали та снігопад

Про це УНІАН повідомили в прес-службі уряду АРК.

У 15-ти регіонах ускладнено дорожній рух, порушено енерго-, водо - і теплопостачання, в тому числі об'єктів соціальної сфери.

Зокрема, обмежено рух по дорозі Красноперекопськ-Сімферополь. Без світла 206 сіл і селищ. Не працюють 27 котелень з 905. Закриті 234 школи з 542, а також 39 Фапів та амбулаторій.

«Головна задача, яка стоїть перед нами, - забезпечити кримчанам нормальні умови. В першу чергу, необхідно відновити нормальну роботу шкіл, лікарень, об'єктів водо- та теплопостачання», - сказав Могильов у Сімферополі на нараді в четвер.

«Люди не повинні залишатися в холодних будинках. Побувайте в кожному населеному пункті у вашому районі, проконтролюйте, що робиться, які проблеми, яка допомога потрібна», - звернувся прем'єр Криму до глав регіонів.

На 30-31 січня у Криму рятувальники оголосили штормове попередження: хуртовина, ожеледь, налипання мокрого снігу, вітер 15-25 м/с.

В автономії працюють 23 стаціонарних пункти обігріву.