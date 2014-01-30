У Донецькій області від переохолодження загинуло 2 людини

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької облдержадміністрації, за даними обласного бюро судово-медичної експертизи, в період із 23 до 29 січня від переохолодження загинули двоє жителів області, до лікарень регіону звернулися 43 людини з переохолодженням і відмороженням і 35 із них були госпіталізовані.

Головний лікар обласного центру здоров'я Володимир Удодов звернувся до всіх жителів регіону з проханням, коли температура повітря опускається нижче 20 градусів морозу, не нехтувати елементарними правилами профілактики переохолодження.

«Виходячи з дому потрібно випити гарячий чай. Старайтеся пити чай і протягом дня. При виборі одягу віддавайте перевагу не синтетиці, а вовні та бавовняним речам і теплому взуттю. Терморегуляція в організмі здійснюється краще, коли одяг натуральний», - сказав Удодов, при цьому рекомендував також «щодня робити ранкову зарядку й обмежити вживання кави».