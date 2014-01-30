На Херсонщині перекрито рух автодорогою Генічеськ – Стрілкове

Про це повідомили УНІАН в прес-службі Департаменту ДАІ МВС.

Згідно з повідомлення, сьогодні, 30 січня, у південно-східній частині Херсонської області (Генічеський район) через посилення швидкості вітру до 15-20 м/с піднявся рівень води в Азовському морі, внаслідок чого на ділянках км 1 – 1 км +700 м, км 3 – 3 км + 300 м автодороги О-220706 Генічеськ – Стрілкове почався перелив води через проїзну частину. Враховуючи природні фактори даної місцевості, при будівництві автодороги передбачено дві ділянки для можливого переливу високих вод із Азовського моря у затоку Сиваш.

Читайте такожНа Донеччині на пяти ділянках доріг закрито рух через замети – ДАІ У зв’язку з цим обмежено рух автотранспортних засобів до 4-х населених пунктів, що розташовані на Арабатській стрілці: с. Генічеська гірка, с. Щасливцеве, с. Приозерне, с. Стрілкове.

У районі переливу організовано цілодобове чергування нарядів ДАІ, співробітників Генічеського РВ УМВС, підрозділів ДСНС та дорожньої служби.

Державтоінспекція радить водіям під час погіршення погодних умов утриматись від поїздок на власному транспорті, особливо на далекі відстані.