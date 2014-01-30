Завтра в Україні трохи потеплішає

У північних областях вночі температура опуститься до -25 морозу, денні показники на Закарпатті будуть близько +2 тепла. Вітер східний 3-6 м/с.

Малохмарно, без опадів. Вночі температура повітря складе -24 градусів. Денні показники будуть близько -15 морозу. У Чернігівській області вночі похолодає до -22 нижче нуля, повідомляє meteoprog.ua

Читайте такожВ Україну ідуть арктичні морози У південних областях - похмуро, сніг. У Запорізькій області без опадів. Вдень температура повітря складе -9...-1 градусів, вночі опуститься до -16...-6 градусів. У Запорізькій області вночі похолодає до -21 морозу, вдень на стовпчику термометра буде близько -12 нижче нуля.

У західних областях - без опадів. Вночі на стовпчику термометра буде близько -20...-13 градусів. Температурні показники днем будуть близько -15...-3 градусів. На Закарпатті вдень потеплішає до +2 вище нуля, вночі на термометрі буде близько -4 морозу.

Читайте такожУ кількох областях України призупиняють навчання через морозиНа сході - малохмарно, без опадів. Вночі на термометрі буде близько -25 морозу. Вдень температура повітря складе -17 нижче нуля. У Донецькій області вночі та вдень буде близько -21...-14 нижче нуля.

У центральних областях буде малохмарно, без опадів. Вдень температура повітря складе -17...-14 нижче нуля. Нічні показники будуть близько -23...-21 морозу. У Полтавській області вночі похолодає до -25 нижче нуля.