Синоптики обіцяють потепління через тиждень

Зокрема заступник начальника Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко повідомляє, що на наступному тижні температура поступово підвищуватиметься, а вже в суботу підніметься до -4...+2°С. Також він зазначив, що найближчий тиждень опадів не передбачається.

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Тим часом, у більшості регіонів країни лютують сильні морози: скасовані заняття в школах, закриті автотраси в Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях, в Одесі обмерзла набережна, а в Сімферополі і Євпаторії пройшли крижані дощі.