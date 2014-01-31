В 11 областях і в Криму обмежено рух через негоду

За оперативними даними станом на ранок 31 січня у зв’язку з негодою й досі ускладнено проїзд дорогами загального користування у кількох областях південної, східної, центральної та західної частин країни. Працюють 925 одиниць техніки та 1357 дорожніх працівників, повідомляє прес-служба Мінінфраструктури.

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Минулої доби через складні погодні умови не приймали та не випускали літаки аеропорти міст Маріуполь, Суми, Рівне, Чернівці. А аеропорти «Одеса» і «Сімферополь» працювали з обмеженнями, рейси скасовувались або виконувались до запасних аеропортів.

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