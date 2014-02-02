Сьогодні в Україні трохи потеплішає

Впродовж дня вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с, у західному і південному регіонах пориви 15-20 м/с.

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