Чотири цистерни з газом загорілися під Донецьком
10:23, 02 лютого 2014Суспільство
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Чотири цистерни з пропан-бутаном зійшли з рейок і загорілися в Донецькій області в неділю.
Цыстерны зійшли з рейок / Фото : railway-publish.com
"2 лютого на залізничному перегоні Красноармійського району Донецької області під час проходження вантажного потягу з 65 цистернами зійшли з рейок і загорілися чотири цистерни з пропан-бутаном", - повідомляє ДСНС України.
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Рух залізничного транспорту організовано через місто Павлоград Дніпропетровської області, повідомляє Росбалт.
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