Чотири цистерни з газом загорілися під Донецьком

"2 лютого на залізничному перегоні Красноармійського району Донецької області під час проходження вантажного потягу з 65 цистернами зійшли з рейок і загорілися чотири цистерни з пропан-бутаном", - повідомляє ДСНС України.

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Рух залізничного транспорту організовано через місто Павлоград Дніпропетровської області, повідомляє Росбалт.