За добу із заметів вивільнили 220 автомобілів

Рятувальниками Держслужби з надзвичайних ситуацій та працівниками «Укравтодору» за добу зі снігових заметів вивільнено 220 автомобілів, в яких перебувало 524 особи

Читайте такожНа трасі Київ-Чоп потужний вітер перекинув дві фуриЯк повідомляє прес-служба ДСНС України, станом на 7.00 2 лютого залишається ускладненим рух автомобільного транспорту на окремих ділянках доріг у Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Івано-Франківській, Львівській, Миколаївській та Хмельницькій областях.

Читайте такожДАІ зберігає обмеження руху транспорту у 10 регіонах країни До робіт з розчистки доріг залучено 248 од. техніки та 520 осіб, у тому числі від ДСНС України 93 од. техніки та 240 осіб особового складу.